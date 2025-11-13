Κορωπί: Με βλάβες σε ζωτικά όργανα και εγκέφαλο ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ – “Θα σωθεί μόνο με θαύμα”

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει στην Εντατική του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» ο 22χρονος που προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο ένα ολόκληρο μπέργκερ, στο πλαίσιο διαδικτυακής πρόκλησης.

Ο νεαρός βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης στο Κορωπί με την παρέα του και προσπάθησαν να φάνε το μπέργκερ όσο πιο γρήγορα γίνεται. Στην προσπάθειά του να το καταπιεί ολόκληρο, ο 22χρονος έφραξε τον αεραγωγό του.

Δυστυχώς, στο κατάστημα όπου σημειώθηκε το περιστατικό, δεν γνώριζε κάποιος τη λαβή Χάιμλιχ, που ενδεχομένως να βοηθούσε στην απόφραξη του αεραγωγού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του, είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς ο νεαρός έχει υποστεί βλάβες σε ζωτικά όργανα του, κυρίως στον εγκέφαλό του και τα νεφρά του, καθώς έμεινε αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο.

«Δυστυχώς η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη. Με ένα θαύμα θα σωθεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών», ανέφερε χθες στο Mega ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.