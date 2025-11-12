Γεννηματάς: Σοκ με 22χρονο που προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο μπέργκερ – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Πραγματική μάστιγα τείνουν να γίνουν τα διάφορα challenge που κατακλύζουν το διαδίκτυο με το τελευταίο παράδειγμα να έρχεται από το Κορωπί και έναν νεαρό να βρίσκεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση αφού προσπάθησε να καταπιεί μπέργκερ χωρίς να το μασήσει.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» μετά την προσπάθεια του να εκτελέσει ένα viral challenge σε έξοδο με τους φίλους του στο Κορωπί. Ο 22χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα στον εγκέφαλο και στους νεφρούς.

Η Ματίνα Παγώνη μίλησε στο MEGA για την κατάσταση της υγεία τους νεαρού του οποίου η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο από την μία στιγμή στην άλλη.

“Είναι τραγικες καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στα Κορωπί για να διασκεδάσει επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με προβλήματα πολύ σοβαρά και στον εγκέφαλο και στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα“.

“Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, του έκαναν ΚΑΡΠΑ, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε… Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα“, είπε η Ματίνα Παγώνη