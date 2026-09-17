ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα επενδυτική φάση με ανεκτέλεστο 8,9 δισ. ευρώ και ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα

Σε έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, έχοντας ισχυρή χρηματοοικονομική βάση και αυξημένη ορατότητα για τις μελλοντικές ταμειακές ροές, εισέρχεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Περιστέρης.

Κατά την τηλεδιάσκεψη των αναλυτών για τα οικονομικά μεγέθη του πρώτου εξαμήνου, η διοίκηση παρουσίασε τις προοπτικές των βασικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, με έμφαση στις παραχωρήσεις, τις κατασκευές, την ενέργεια και τη διάρθρωση του δανεισμού.

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Όπως υπογράμμισε ο κ. Περιστέρης, το χαρτοφυλάκιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα, ενώ η προβλεψιμότητα των χρηματοροών και η χρηματοοικονομική ευρωστία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Σταθερή άνοδος της κυκλοφορίας στην Αττική Οδό

Στον τομέα των αυτοκινητοδρόμων, η διοίκηση έκανε λόγο για ιδιαίτερα σταθερή κυκλοφοριακή εικόνα. Ειδικότερα, στην Αττική Οδό καταγράφηκε αύξηση της κυκλοφορίας κατά 2,5% από την αρχή του 2026 έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, οι νέες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για τις οδικές υποδομές της Αττικής θεωρούνται ολοένα πιο αναγκαίες, με το συνολικό κατασκευαστικό και επενδυτικό αντικείμενό τους να υπολογίζεται μεταξύ 2 και 3 δισ. ευρώ.

Στα 8,9 δισ. ευρώ το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτιμά ότι τα περιθώρια κερδοφορίας του κατασκευαστικού τομέα θα διατηρηθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα και κατά τις επόμενες περιόδους.

Στην τηλεδιάσκεψη επισημάνθηκε ότι η συγκεκριμένη επίδοση στηρίζεται στην επιλεκτική ανάληψη και τιμολόγηση έργων, στην επιχειρησιακή συνέπεια και στην ταχύτητα υλοποίησής τους.

Παράλληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων ανέρχεται σε 8,9 δισ. ευρώ, προσφέροντας στον Όμιλο σημαντική μακροπρόθεσμη ορατότητα ως προς τη μελλοντική δραστηριότητα και τα έσοδά του.

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Τι αναμένεται στον ενεργειακό τομέα

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, η διοίκηση επανέλαβε την εκτίμηση ότι η συναλλαγή της Motor Oil με τον Ήρωνα αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα τοποθετείται και η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, του λεγόμενου call option, για το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία.

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Χωρίς καθαρό χρέος η μητρική εταιρεία

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν εμφανίζει καθαρό χρέος και διαθέτει καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 280 εκατ. ευρώ.

Σε ενοποιημένη βάση, το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος διαμορφώνεται στα 3,82 δισ. ευρώ, λόγω των υποχρεωτικών λογιστικών ενοποιήσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

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Σύμφωνα με τη διοίκηση, σχεδόν το σύνολο του συγκεκριμένου ποσού αφορά χρηματοδότηση έργων χωρίς αναγωγή στη μητρική εταιρεία —γνωστή ως non-recourse project finance— και εξυπηρετείται από τις χρηματοροές των αντίστοιχων επενδύσεων.

Πάνω από το 85% αυτού του δανεισμού συνδέεται αποκλειστικά με τις παραχωρήσεις της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού.