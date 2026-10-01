Τάκης Θεοδωρικάκος: “Η Ευρώπη δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα, η πρόταση Μητσοτάκη στην Ε.Ε. πρέπει να γίνει αποδεκτή”

«Απέναντι στις δυσκολίες που υπάρχουν μέσα σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, η κυβέρνηση δείχνει αντανακλαστικά, προσαρμόζεται και παίρνει μέτρα για να στηρίξει όλη την κοινωνία», σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα και η πρόταση του Πρωθυπουργού στην Ε.Ε., ώστε να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.

Αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός και συγκεκριμένα αυτό για τις 120 δόσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «πάντα μέσα στην κοινωνία και την αγορά κάθε επαγγελματίας ζητάει διαρκώς το καλύτερο. Το μέτρο αυτό είναι σοβαρό και θετικό, διότι διευκολύνει πάρα πολύ την αγορά και όσους θέλουν να είναι συνεπείς, αλλά λόγω των πιέσεων που αντιμετωπίζει ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας εξαιτίας των συνεπειών από τους δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη, δυσκολεύονται αρκετά. Η κυβέρνηση πιάνει το κλίμα και τον σφυγμό της κοινωνίας και ανταποκρίνεται. Στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώθηκε ένα συνολικό πακέτο μέτρων που δείχνει ότι είμαστε μέσα στην κοινωνία, συμμεριζόμαστε τα προβλήματα και παρεμβαίνουμε».

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Ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε ειδική αναφορά και στο μέτρο που αφορά στους servicers και τα funds, καθώς, όπως είπε, πολύς κόσμος δοκιμάζεται με τα σπίτια και τις υποχρεώσεις που έχει. «Αλλάζουμε το πλαίσιο και το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο. Ιδίως το μέτρο που κατεβάζει την προκαταβολή στο 15% από 40% που ήταν απαγορευτικό για πολλούς».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε στη συνέχεια πως περνάμε μια δύσκολη περίοδο σε όλο τον κόσμο, οι οικονομίες παγκοσμίως δοκιμάζονται και «η Ελλάδα έχει πετύχει χάρη στις τεράστιες προσπάθειες του ελληνικού λαού, αλλά και της κυβέρνησης, να δανείζεται φθηνότερα από μεγάλες δυνάμεις όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μ. Βρετανία, η Ιταλία και η Γαλλία. Αυτό σημαίνει φθηνότερο χρήμα για τις επιχειρήσεις, ενώ αυξάνει τις θέσεις εργασίας και τους μισθούς».

Επισήμανε ακόμα πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι θετικά και χρήσιμα, όμως όλοι αντιλαμβάνονται ότι οι πολίτες αισθάνονται πίεση λόγω των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. «Τα 2,20 ευρώ το λίτρο στο diesel και στην αμόλυβδη ασφαλώς δυσκολεύει πολύ τους ανθρώπους, γι’ αυτό και ρίξαμε μεγάλο βάρος στο diesel, διότι είναι το καύσιμο για τη μεταφορά των προϊόντων και μετακυλίονται οι αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα», τόνισε και συνέχισε: «Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αναλόγως θα αποφασίσουμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στην πορεία. Την ίδια στιγμή, με την επιστολή του ο Πρωθυπουργός είπε στους Ευρωπαίους ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έχουν χτυπήσει καμπάνες στη Γερμανία με μια τεράστια άνοδο της ακροδεξιάς. Η Γερμανία ανακοίνωσε 2,5 δισ. μέτρα αν και έχει δεκαπλάσια οικονομία από τη δική μας, ενώ εμείς έχουμε ανακοινώσει μέτρα 2,2 δισ. ευρώ. Δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι και θα θέλουμε ακόμα καλύτερα και περισσότερο, διότι ο δικός μας πήχης είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Παράλληλα όμως, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποια όρια και δεν πρέπει να χαλάσουμε ό,τι έχουμε πετύχει όλα αυτά τα χρόνια».

Ο κ. Θεοδωρικάκος, απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία της Εθνικής Πρωτοβουλίας μείωσης των τιμών, σημείωσε ότι μετά την κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους – ένα σκληρό μέτρο που εφάρμοσε μόνο η Ελλάδα και μπήκαν μεγάλα πρόστιμα που έχουν εισπραχθεί στο σύνολό τους – ζητήθηκε από την επιχειρηματικότητα να κρατηθούν οι τιμές σταθερές το καλοκαίρι. Αυτό, όπως είπε, τηρήθηκε και αποτυπώθηκε στον πληθωρισμό τροφίμων (-2,3 τον Ιούλιο και σχεδόν μηδενικός τον Αύγουστο). «Θα δούμε τον Σεπτέμβριο, αλλά η εικόνα που έχω, είναι ότι τηρήθηκε η Πρωτοβουλία με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η μείωση στο μηνιάτικο σούπερ μάρκετ είναι περίπου 40 ευρώ, εμείς θα πιέσουμε το μέτρο να διατηρηθεί, διότι η Πρωτοβουλία διαρκεί συνολικά για τέσσερις μήνες», δήλωσε.

Για το αν υπάρχει κίνδυνος για αυξήσεις στις τιμές, απάντησε πως υπάρχει εξαιτίας των καυσίμων, αλλά «το παρακολουθούμε, είμαστε διαρκώς από πάνω. Σε ένα βαθμό η αύξηση στα καύσιμα μετακυλίεται στα προϊόντα, όμως υπάρχουν και κάποιοι που με πρόσχημα αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν αυξήσεις που δεν δικαιολογούνται. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, αλλά είμαστε από πάνω. Η Ανεξάρτητη Αρχή που έχει την αρμοδιότητα, παρακολουθεί την κατάσταση και θα κάνει παρεμβάσεις. Είμαστε σε διαρκή συνεργασία με την διοικήτρια της Αρχής, την κα Τσαγγάρη. Όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία των νοικοκυριών μας, διότι υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται και πρέπει να τους στηρίξουμε».

Για τον κ. Τσίπρα και τα όσα προτείνει, ο κ. Θεοδωρικάκος σχολίασε πως «είναι αντιγραφή του εαυτού του πριν γίνει Πρωθυπουργός, τότε που έταζε στους πάντες τα πάντα. Ο Τσίπρας 2 ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα 7,5 δισ. ευρώ και πρέπει να μας πει πού θα τα βρει αυτά τα χρήματα».

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Για το ΠΑΣΟΚ είπε πως «χθες άκουσα μια πρόταση που με έχει μπερδέψει. Το μισό ΠΑΣΟΚ λέει ότι αργήσατε να πάρετε αυτά τα μέτρα που πήρε η κυβέρνησή μας και το άλλο μισό λέει τι χάλια είναι αυτά τα μέτρα, πρέπει να ακολουθήσετε ένα άλλο μοντέλο, το ιταλικό. Αν ακολουθούσαμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα καύσιμα, θα έπρεπε να μοιράσουμε 180 εκατ. ευρώ, καθώς τόσο είναι η αύξηση του ΦΠΑ στο οκτάμηνο, ενώ τα μέτρα που πήραμε εμείς και δώσαμε ήδη στους πολίτες στο οκτάμηνο για τα καύσιμα, είναι 216 εκατ. ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ που μας εγκαλεί ότι αυτά που κάνουμε είναι λίγα και δεν φτάνουν, κάνει μια πρόταση που οδηγεί σε λιγότερα χρήματα απ’ αυτά που δίνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε στη συνέχεια πως όσοι μετέχουν στο δημόσιο βίο, υπηρετούν τον λαό, τον πολίτη και όλη την κοινωνία. «Είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων μας να είμαστε σεμνοί, σοβαροί, μετρημένοι και να διορθώνουμε λάθη και αδυναμίες. Στις εκλογές θα κριθούμε όλοι και μέχρι τότε αξιολογεί ο Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του».

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O Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως η ΝΔ είναι μια λαϊκή παράταξη που νοιάζεται για όλους τους Έλληνες, από τον φτωχότερο μέχρι τον πλουσιότερο, είναι δίπλα στη μεσαία τάξη και εκπροσωπεί όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ανέφερε ακόμα πως οφείλει να στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα, κάθε πολίτη και ειδικά τους πιο αδύναμους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Για τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος σχολίασε πως «θα υπάρχει μεγάλη απόσταση στο αποτέλεσμα των εκλογών με αυτό που δείχνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει τμήμα της κοινωνίας που δεν έχει πάρει τις αποφάσεις του και όταν τεθούν τα πραγματικά διλήμματα θα κληθεί να απαντήσει. «Θεωρώ ότι η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν τις περισσότερες ψήφους από τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους. Το κλίμα είναι ανοικτό και όπως συνηθίζω να λέω, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται και θα το αποδείξουμε στις εκλογές».