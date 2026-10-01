Με ρεκόρ συμμετοχής ολοκληρώθηκαν τα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία 2026» σε όλη την Ελλάδα

Η καθιερωμένη γιορτή της μπύρας στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε για 7η χρονιά, καταγράφοντας την υψηλότερη συμμετοχή μέχρι σήμερα. Στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου, οι πόρτες ζυθοποιείων-μελών της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών άνοιξαν και χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την τέχνη της ζυθοποίησης.

Η φετινή διοργάνωση σημείωσε τη μεγαλύτερη προσέλευση που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, με σχεδόν 3.500 επισκέπτες στα 15 ζυθοποιεία που συμμετείχαν. Φίλοι της μπύρας από την Ελλάδα και το εξωτερικό είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους πίσω από τις αγαπημένες τους ετικέτες, να περιηγηθούν στους χώρους παραγωγής, να ανακαλύψουν τα «μυστικά» των πρώτων υλών, καθώς και τη διαδικασία παραγωγής και τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών ειδών μπύρας.

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Συνολικά 15 ζυθοποιεία άνοιξαν φέτος τις πόρτες τους:

• Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη

• Ζυθοποιία Πηνειού στη Λάρισα

• Ικαριακή Ζυθοποιία στην Ικαρία

• Κρητικές Ζυθοποιίες -Ζηδιανάκης στο Ηράκλειο Κρήτης

• Κρητική Ζυθοποιία στα Χανιά Κρήτης

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• Μικροζυθοποιία Καβάλας στην Καβάλα

• Μικροζυθοποιία Κυκλάδων στην Τήνο

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• Μικροζυθοποιία Local streets beer στο Βόλο

• Μικροζυθοποιία Μυκόνου στη Μύκονο

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• Μικροζυθοποιία Septem στο Ωρολόγιο Αυλωναρίου Εύβοιας

• Ολυμπιακή Ζυθοποιία στη Ριτσώνα Εύβοιας

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• Πρότυπη Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη

• Siris Craft Brewery στις Σέρρες

Η αυξημένη συμμετοχή κοινού και ζυθοποιείων επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο θεσμός, αναδεικνύοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ελληνική ζυθοποιία και την κουλτούρα της μπύρας στη χώρα μας. Τα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» ανανεώνουν το ραντεβού τους με το κοινό για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου 2027.