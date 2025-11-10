Κόρινθος: Τραγωδία στην άσφαλτο με έναν νεκρό μετά από σοβαρό τροχαίο στον Κουταλά – Δύο σοβαρά τραυματίες (Βίντεο)

Ακόμη μία τραγωδία στην άσφαλτο είχαμε το πρωί της Δευτέρας (11/10), μετά από σοβαρό τροχαίο με ένα αγροτικό σε επαρχιακό δρόμο της Κορίνθου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Korinthos.tv, το αγροτικό στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και “καρφώθηκε” σε ελαιόδεντρο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό των άλλων δύο. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες όπου απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες καθώς και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου.