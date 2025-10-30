Κόρινθος: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση δυο οχημάτων – Τραυματίστηκαν δυο άτομα
Προανάκριση διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κορίνθου
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 30/10 στα φανάρια του Ισθμού της Κορίνθου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv.gr δυο οχήματα συγκρούστηκαν, ενώ τραυματίστηκαν δυο άτομα που διακομίστηκαν με ασθενοφόρα ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Επιπλέον, προκλήθηκαν υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.
