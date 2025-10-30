Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση δυο οχημάτων – Τραυματίστηκαν δυο άτομα

Προανάκριση διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κορίνθου

Κόρινθος: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση δυο οχημάτων – Τραυματίστηκαν δυο άτομα
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 30/10 στα φανάρια του Ισθμού της Κορίνθου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv.gr δυο οχήματα συγκρούστηκαν, ενώ τραυματίστηκαν δυο άτομα που διακομίστηκαν με ασθενοφόρα ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, προκλήθηκαν υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ