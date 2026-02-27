Κόρινθος: Το σημείο της μοιραίας συμπλοκής όπου μαχαίρωσαν τον 17χρονο – Ξεκαθάρισμα λογαριασμών “βλέπει” η ΕΛΑΣ

Ολοένα περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση θανάτου του 17χρονου στην Κόρινθο που πέθανε, έχοντας δεχτεί μαχαιριά στην καρδιά, και τον τραυματισμό του 19χρονου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, οι αστυνομικές αρχές ύστερα από εκτεταμένες έρευνες κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο, όπου τα ξημερώματα έγινε η μοιραία συμπλοκή.

Δείτε φωτογραφία από το σημείο:

Την ίδια ώρα, αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι πίσω από τον καβγά κρύβεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 17χρονος μετά τη μαχαιριά που δέχτηκε, πήγε στο σπίτι του και ξάπλωσε, χωρίς να αναφέρει τίποτα στην οικογένειά του.

Το πρωί, τον βρήκε νεκρό στο κρεβάτι του ο αδελφός του, ο οποίος τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Επίσης, σήμερα το πρωί, στο κέντρο υγείας Λουτρακίου μεταφέρθηκε και ένας 19χρονος Έλληνας τραυματισμένος, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε τραύμα στην κοιλιά. Μάλιστα, ο νεαρός κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο “Σωτηρία” της Αθήνας για νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο, ωστόσο οι γιατροί επιμένουν πως τα τραύματά του προκλήθηκαν από μαχαίρι. Τ

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER, τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του θύματος είναι “σφίγγες” στις ερωτήσεις των αστυνομικών.

Περισσότερο φως στην υπόθεση, αναμένεται να γίνει ιατροδικαστική εξέταση στο 17χρονο θύμα, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του, ενώ οι έρευνες της ΕΛΑΣ είναι σε πλήρη εξέλιξη.