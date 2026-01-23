Κόρινθος: Της έκλεψαν την τσάντα και έκαναν αγορές με τις κάρτες της

Τον δικό της τρόμο βίωσε μια γυναίκα το μεσημέρι της Παρασκευής 23/1 στην Κόρινθο όταν έπεσε θύμα ληστείας στο λιμάνι.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι της αφαίρεσαν την τσάντα από το αυτοκίνητο της, την ώρα που εκείνη είχε μόλις κατέβει από το όχημά της. Λίγο μετά την κλοπή οι νεαροί μέσα σε διάστημα μόλις 30 λεπτών είχαν πραγματοποιήσει αγορές σε διάφορα καταστήματα της Κορίνθου, χρησιμοποιώντας τις κλεμμένες κάρτες.

Σύμφωνα με το Korinthostv ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους και, χάρη στις άμεσες και συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, οι δράστες συνελήφθησαν μέσα σε μία ώρα.

Η γυναίκα παρέλαβε το κινητό της τηλέφωνο, ωστόσο οι θρασύτατοι νεαροί είχαν ήδη αφαιρέσει χρηματικό ποσό από τις τραπεζικές της κάρτες.