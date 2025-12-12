Κόρινθος: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών

Ξέσπασε φωτιά το απόγευμα της Παρασκευής (12/12), σε συρόμενο νταλίκας το οποίο κινούνταν στην Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών, στο ύψος του Δερβενίου στην Κόρινθο, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Όπως αναφέρει το KorinthosTV.gr, η φωτιά ξεκίνησε στο ρυμουλκούμενο μέρος της νταλίκας. Άμεσα ο οδηγός αντιλήφθηκε τον καπνό, ακινητοποίησε το φορτηγό στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης στην Κόρινθο και απομακρύνθηκε με ασφάλεια.

Στο ρυμουλκούμενο σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα για λόγους ασφαλείας, προκαλώντας μικρή καθυστέρηση στους διερχόμενους οδηγούς.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί του αυτοκινητόδρομου και όχημα της Ολυμπίας οδού. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, προστατεύοντας τα υπόλοιπα τμήματα του οχήματος ή το φορτίο από το να πάρουν και εκείνα φωτιά.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.