Κόρινθος: Εγκληματικές παραλείψεις πίσω από τον θάνατο της Γερμανίδας που καταπλακώθηκε από το μπαλκόνι

Εγκληματικές παραλείψεις οδήγησαν στον φρικτό θάνατο της 43χρονης Γερμανίδας, που πολτοποιήθηκε όταν μπαλκόνι βάρους 2 τόνων αποκολλήθηκε από κτίριο στην οδό Πήγασου στην Κόρινθο και την καταπλάκωσε.

Όπως διαπίστωσαν τα στελέχη του αστυνομικού τμήματος της πόλης, το συνεργείο που είχε αναλάβει την ανακαίνιση του κτιρίου, δεν είχε φροντίσει να τοποθετήσει, ως όφειλε, προστατευτικές ταινίες στο σημείο.

Από την πτώση στο κτίριο που πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης, τραυματίστηκε ελαφρά και το ένα παιδί της οικογένειας, ηλικίας 10 ετών. Αφού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ο ανήλικος έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Τη στιγμή που σημειώθηκε το δυστύχημα στο υπό ανακαίνιση κτίριο εργάζονταν τρεις εργάτες, που βλέποντας νεκρή την γυναίκα, έτρεξαν να απομακρυνθούν. Αναζητούνται από τις αρχές προκειμένου να καταθέσουν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας, διέμενε μόνιμα στο Βερολίνο της Γερμανία και είχαν έρθει στην Κόρινθο για τις ημέρες του Πάσχα.

Οι αστυνομικοί του τμήματος Κορίνθου προχώρησαν στη σύλληψη του εργολάβου και του επιβλέποντα μηχανικού.

Στη συνέχεια, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς ο εισαγγελέας ζήτησε να λάβει πλήρη εικόνα της δικογραφίας και να πραγματοποιηθεί αυτοψία από την πολεοδομία.