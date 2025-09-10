Κορινθία: Τρελή πορεία ΙΧ που ξήλωσε στάση και καρφώθηκε σε δέντρο (Εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) σε περιοχή της Κορινθίας όταν ΙΧ ξέφυγε από την πορεία του και καρφώθηκε σε δέντρο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το τροχαίο συνέβη στην εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο Κοκκώνι Κορινθίας, όταν Ι.Χ. όχημα ξέφυγε από την πορεία του, ξήλωσε στάση λεωφορείου και κατέληξε πάνω σε δέντρο. Ευτυχώς, την ώρα του τροχαίου, δεν βρισκόταν κανείς στην στάση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη σφοδρή πρόσκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το Α.Τ Βραχατίου.