Εθνική Πατρών – Κορίνθου: Νταλίκα με ξύλα εξετράπη της πορείας της και τυλίχτηκε στις φλόγες (Εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής 7/9 στην Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Νταλίκα που μετέφερε ξύλα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο διαχωριστικό διάζωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη σφοδρή σύγκρουση, η νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με το korinthostv.gr. Οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο μετέβησαν επίσης ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι αρχές για αρκετές ώρες διέκοψαν την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται .