Καταγγελία τρανς ατόμου στο DEBATER για περιστατικό σε φούρνο στην πλατεία Βικτωρίας – “Μας είπε να περιμένουμε έξω, αλλά εξυπηρέτησε άλλον πελάτη”

Μια σοβαρή καταγγελία για περιστατικό διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος τρανς ατόμου έφτασε στο DEBATER, με αφορμή όσα φέρεται να συνέβησαν σε κατάστημα αρτοποιίας στην περιοχή της πλατείας Βικτωρίας, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της Άντζελας (Νεκτάριος), το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα, όταν το τρανς άτομο μπήκε μαζί με άλλο πρόσωπο σε φούρνο της περιοχής, προκειμένου να κάνει την παραγγελία του. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η υπάλληλος που βρισκόταν εκεί τους ζήτησε να περιμένουν έξω, επικαλούμενη φόρτο εργασίας.

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Αυτό που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του ήταν ότι, λίγη ώρα αργότερα, ένας άνδρας μπήκε στο κατάστημα και, όπως αναφέρει, εξυπηρετήθηκε κανονικά από την ίδια υπάλληλο.

«Ρωτάω γιατί μας είπε να περιμένουμε εμείς και εξυπηρετεί κάποιον άλλον και η απάντησή της ήταν: “Δεν σας εξυπηρετώ”», αναφέρει χαρακτηριστικά στην καταγγελία του στο DEBATER.

Το τρανς άτομο υποστηρίζει ότι, μετά το περιστατικό, απευθύνθηκε σε αστυνομικούς που βρίσκονταν κοντά στην πλατεία Βικτωρίας, ζητώντας τους να διερευνήσουν τι είχε συμβεί και να ρωτήσουν την υπάλληλο για ποιον λόγο αρνήθηκε να το εξυπηρετήσει.

Όπως περιγράφει, ωστόσο, δεν έλαβε κάποια ουσιαστική απάντηση, ενώ, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι αστυνομικοί τού συνέστησαν να μην δώσει συνέχεια στο θέμα. Την ίδια στιγμή, καταγγέλλει ότι η υπάλληλος φέρεται να γελούσε ειρωνικά σε βάρος του.

«Δεν το ανέχομαι. Αν είχα κάνει κάτι ή αν είχα προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο, θα το δεχόμουν. Ήμουν ένα τρανς άτομο που απλά ήθελε να παραγγείλει. Αυτό και μόνο», σημειώνει.

Στη μαρτυρία του, το άτομο αναφέρεται και στις δύσκολες εμπειρίες που έχει βιώσει κατά τη διάρκεια της ζωής του, αποκαλύπτοντας ότι έχει εργαστεί για 35 χρόνια στη σεξεργασία, ενώ στο παρελθόν έχει υπάρξει θύμα πυροβολισμού, μαχαιρώματος και ξυλοδαρμών.

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Όπως τονίζει, αυτό που ζητά είναι να σταματήσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές σε βάρος των τρανς ανθρώπων, υπογραμμίζοντας ότι δεν σκοπεύει να αφήσει το συγκεκριμένο περιστατικό χωρίς συνέχεια.

«Το μόνο που ζητάω είναι να σταματήσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές σε άτομα σαν εμένα και δεν θα σταματήσω μέχρι να δικαιωθώ. Σήμερα, αύριο, κανένας άλλος στη θέση μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Μάλιστα, υποστηρίζει ότι υπάρχει υλικό από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, το οποίο, όπως εκτιμά, μπορεί να αποτυπώσει όσα συνέβησαν, τόσο τη συμπεριφορά της υπαλλήλου όσο και τις αντιδράσεις των εμπλεκομένων.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια συμπεριφορά στην ψυχολογία ενός ανθρώπου, περιγράφοντας το αίσθημα απαξίωσης και αποκλεισμού που, όπως λέει, ένιωσε.

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«Ένα παράσιτο της κοινωνίας μόνο και μόνο επειδή είμαι τρανς. Αν στην θέση μου ήταν ένα μικρό παιδί που κάνει το ξεκίνημά του, δεν θέλω να φανταστώ πού θα μπορούσε να φτάσει», καταλήγει στην καταγγελία του στο DEBATER.

Το περιστατικό, όπως περιγράφεται στη συγκεκριμένη μαρτυρία, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ίσης μεταχείρισης και του σεβασμού στην καθημερινότητα, ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου κάθε ανθρώπου.