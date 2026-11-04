“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Κατασχέθηκαν πάνω από 207 κιλά κάνναβης αξίας 1 εκατ. ευρώ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, τον Αύγουστο του 2026, -207- κιλά και -466- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, εντοπίστηκαν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, -48- χαρτοκιβώτια, τοποθετημένα σε -2- παλέτες, για τα οποία προέκυψε ότι περιείχαν την ανωτέρω ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

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Περαιτέρω, διακριβώθηκε η διαδρομή των επίμαχων παλετών, οι οποίες φέρεται ότι ξεκίνησαν αεροπορικώς από την Ταϊλάνδη, ενώ σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα, το δηλωθέν εμπόρευμα αφορούσε ενδύματα.

Από την κατασχεθείσα ποσότητα κάνναβης, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την περαιτέρω διακίνησή της εκτιμάται ότι θα προσέγγιζε το -1.000.000- ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.