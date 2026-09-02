Κίνηση: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός μετά την επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων

Στο “κόκκινο” είναι η κίνηση στον Κηφισό το πρωί της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου, μετά και την επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του καλοκαιριού.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κίνηση παρατηρείται από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

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Προβλήματα στην κυκλοφορία υπάρχουν και στην Λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και την Αττική Οδό κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία.

Το κέντρο ξαναγέμισε και πάλι μετά την επιστροφή των εκδρομέων με του δρόμους να είναι «μπορντό» στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.

Κίνηση φαίνεται να έχει και το λιμάνι του Πειραιά με του εκδρομείς να πηγαινοέρχονται στα λιμάνια.