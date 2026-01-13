Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Συγκινητική κίνηση από νηπιαγωγό – Παντρεύτηκε με παρανυφάκια τους 20 μαθητές της τάξης της (Φωτογραφίες)

«Δεν γινόταν να λείπουν»

DEBATER NEWSROOM

Συγκινητικές εικόνες διαδραματίστηκαν στην Κομοτηνή όταν μια νηπιαγωγός παντρεύτηκε έχοντας ως παρανυφάκια τους 20 μαθητές της τάξης της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το xronos.gr η νηπιαγωγός Ιωάννα Βουρνούκα παντρεύτηκε τον σύζυγό της Άρη Καλτσίδη στις 26 Δεκεμβρίου 2025, με την ίδια να προχωράει σε μια συγκινητική κίνηση καθώς αποφάσισε να έχει στο πλευρό της τα 20 παιδάκια από την τάξη της, ως παρανυφάκια και παραγαμπράκια.

«Εργάζομαι περίπου 11–12 χρόνια και κάθε χρόνο αναπτύσσω ιδιαίτερες σχέσεις με τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Είναι κομμάτι της καθημερινότητας και της ζωής μου, δεν γινόταν να λείπουν από αυτή τη σημαντική μας στιγμή» υποστήριξε για να προσθέσει:

«Ήθελαν πάρα πολύ, όπως έλεγαν, να μου κρατήσουν την ουρά του νυφικού. Όντως ήταν υπέροχη εμπειρία για όλους μας. Τα χαμόγελα, η χαρά και ο ενθουσιασμός των παιδιών έκαναν ακόμα πιο ξεχωριστό όλο το κλίμα του γεγονότος».

