Κολωνός: Έβαλαν γκαζάκια στην είσοδο συνδέσμου φιλάθλων

Επίθεση με γκαζάκια σε κτίριο, όπου στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων, πραγματοποίησαν άγνωστοι περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης 14/8 στην οδό Αλικαρνασσού στον Κολωνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες διέφυγαν από το σημείο με δίκυκλο λίγο μετά την έκρηξη, που προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές.

Το γεγονός ότι στο κτίριο στεγαζόταν σύνδεσμος μεγάλης αθηναϊκής ομάδας έχει στρέψει την έρευνα προς το οπαδικό κίνητρο.

Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της ΓΑΔΑ, ενώ είναι ήδη σε εξέλιξη η συλλογή καταθέσεων και υλικού από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.