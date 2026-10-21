Γκράβα: «Πόλεμος» Δούκα – Μπακογιάννη για το πόρισμα του ΤΕΕ – Κλειστά για ακόμη τρεις ημέρες τα σχολεία

Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μετατράπηκε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας με αφορμή την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων της Γκράβας, μετά τις αναφορές για οσμή φυσικού αερίου και τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, και ο πρώην δήμαρχος, Κώστας Μπακογιάννης, αντάλλαξαν σκληρές κατηγορίες, ενώ αποφασίστηκε νέα τριήμερη αναστολή λειτουργίας των σχολείων.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές να ζητούν σαφείς απαντήσεις για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και τον χρόνο επιστροφής στις σχολικές αίθουσες.

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Στο επίκεντρο βρέθηκε το πόρισμα του ΤΕΕ, το οποίο, σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, δημοσιεύτηκε πρώτα σε εφημερίδα και παραδόθηκε στη δημοτική Αρχή αρκετές ώρες αργότερα.

Παράλληλα, ο δήμαρχος πρότεινε να εξεταστεί η άμεση εγκατάσταση κλιματιστικών στις περίπου 100 αίθουσες του σχολικού συγκροτήματος, ώστε να εξασφαλιστεί προσωρινή λύση θέρμανσης και να καταστεί δυνατή η ταχύτερη επιστροφή των μαθητών.

Δούκας: «Απαράδεκτο και ντροπή να δημοσιεύεται πρώτα το πόρισμα»

Ο Χάρης Δούκας εξαπέλυσε αιχμές για τη διαδικασία με την οποία δημοσιοποιήθηκε η έκθεση πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ.

Όπως υποστήριξε, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της δημοτικής Αρχής να παραλάβει το πόρισμα, αυτό εμφανίστηκε πρώτα στον Τύπο και έφτασε στον δήμο μόλις το μεσημέρι της ημέρας της συνεδρίασης.

«Παρότι πιέζαμε εδώ και πολύ καιρό να έρθει στα χέρια μας και παρότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, τελικά δεν ήρθε, αλλά υπήρξε συγκεκριμένο δημοσίευμα σε εφημερίδα και μετά δημόσιος σχολιασμός και πολλές αναλύσεις και σε άλλα μέσα, μέχρι τελικά να έρθει σε εμάς το μεσημέρι. Είναι απαράδεκτο, είναι ντροπή», ανέφερε.

Μάλιστα, στάθηκε στον εμπιστευτικό χαρακτήρα της έκθεσης, σημειώνοντας ότι έφερε την ένδειξη «απόρρητο εμπιστευτικό πρωτόκολλο προέδρου ΤΕΕ».

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«Άρα, ο διαρροέας έχει νομίζω και νομικές ευθύνες», υποστήριξε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Τι υποστηρίζει ο δήμαρχος για το πόρισμα του ΤΕΕ

Ο Χάρης Δούκας αμφισβήτησε την εικόνα που, όπως είπε, παρουσιάστηκε σε δημοσιεύματα για τα συμπεράσματα της έκθεσης.

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Επικαλέστηκε συγκεκριμένα αποσπάσματα του πορίσματος, σύμφωνα με τα οποία οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας των δικτύων εσωτερικών εγκαταστάσεων ήταν επιτυχείς, χωρίς να διαπιστωθούν ενδείξεις διαρροής.

«Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας των δικτύων εσωτερικών εγκαταστάσεων και για τα δύο σημεία ενδιαφέροντος υπήρξαν επιτυχημένες, χωρίς να διαπιστωθούν ενδείξεις διαρροής», ανέγνωσε από την έκθεση.

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Συμπλήρωσε ότι, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, ο έλεγχος με ανιχνευτή φυσικού αερίου στον διάδρομο σωληνώσεων, στο υπόγειο και στο πρώτο επίπεδο του κτιρίου, δεν εντόπισε ανιχνεύσιμη παρουσία φυσικού αερίου.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 5 Οκτωβρίου, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησαν σε προτάσεις επιδιορθώσεων, χωρίς να καταγράψουν διαρροή.

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Ωστόσο, η απουσία ανιχνεύσιμης διαρροής στους συγκεκριμένους ελέγχους δεν αναιρεί την ανάγκη αντιμετώπισης των τεχνικών ελλείψεων που καταγράφονται στις πραγματογνωμοσύνες.

Μπακογιάννης: «Το πόρισμα είναι φωτιά – Μιλάμε για ωρολογιακή βόμβα»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος καταλόγισε στη δημοτική Αρχή καθυστερήσεις και προσπάθεια μετατόπισης των ευθυνών.

«Κύριε δήμαρχε, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε μια δυσανεξία στον Τύπο και ότι δεν αντέχετε την κριτική, αλλά πρέπει επιτέλους να κάνετε τη δουλειά σας», ανέφερε.

Χαρακτήρισε το πόρισμα του ΤΕΕ «πόρισμα-φωτιά» και υποστήριξε ότι αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα στις εγκαταστάσεις.

«Εδώ μιλάμε πραγματικά για μια ωρολογιακή βόμβα. Περισσότερα ακούσαμε για τη διαρροή στον Τύπο, παρά για τη διαρροή στη Γκράβα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην δήμαρχος επέμεινε ότι η ευθύνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

«Τρία χρόνια τώρα, όμως, δεν κάνατε τίποτα», υποστήριξε, καλώντας τη δημοτική Αρχή να παρουσιάσει συγκεκριμένες λύσεις για την ασφάλεια των μαθητών.

Νέα τριήμερη αναστολή λειτουργίας – Στο τραπέζι κλιματιστικά για 100 αίθουσες

Στο πρακτικό σκέλος της συνεδρίασης, ο Χάρης Δούκας πρότεινε τη διερεύνηση της δυνατότητας άμεσης εγκατάστασης κλιματιστικών για τη θέρμανση των περίπου 100 σχολικών αιθουσών.

Η λύση αυτή εξετάζεται ως προσωρινή εναλλακτική, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες τεχνικές εργασίες και παρεμβάσεις.

Ο δήμαρχος ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διερεύνηση της συγκεκριμένης επιλογής, σε συνδυασμό με νέα τριήμερη αναστολή λειτουργίας των σχολείων.

Η πρόταση εγκρίθηκε, με τις παρατάξεις «Αθήνα Ψηλά» και «Αθήνα μας» να απέχουν από την ψηφοφορία.

Πάντως, κατά τη συζήτηση διατυπώθηκαν επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσο οι ηλεκτρολογικές υποδομές μπορούν να υποστηρίξουν την εγκατάσταση τόσο μεγάλου αριθμού κλιματιστικών.

Ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε ότι η επαναλειτουργία του συγκροτήματος θα γίνει μόνο όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας.

«Η Γκράβα θα ανοίξει όταν είμαστε απόλυτα ασφαλείς», τόνισε, προσθέτοντας ότι έχουν δοθεί εντολές για νέους ελέγχους και εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών.

Οι αντιδράσεις των υπόλοιπων παρατάξεων

Ο Κώστας Ζαχαριάδης ζήτησε να παραστεί εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να δοθούν διευκρινίσεις για την έκθεση, ενώ έθεσε ερωτήματα και για τις ενέργειες της προηγούμενης δημοτικής Αρχής.

«Είναι ώρα ευθύνης για όλους», σημείωσε.

Ο Νίκος Σοφιανός έκανε λόγο για «μπαλάκι ευθυνών στην πλάτη μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών», υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκε η κινητοποίηση των γονέων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου επισήμανε ότι, παρότι το πόρισμα καταγράφει ελλείψεις, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα για την προέλευση της οσμής.

«Ποια ήταν η αιτία για την οσμή; Δεν μπορείς να ανοίξεις τα σχολεία αν δεν απαντηθεί αυτό», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η Ελένη Παπαδοπούλου ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες και την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις.

Υπουργείο Παιδείας: «Δεν χωρά ούτε ένα τοις χιλίοις ρίσκο»

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης, Διονύσης Αναστασόπουλος, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Παιδείας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

«Δεν χωράει ούτε ένα τοις χιλίοις ρίσκο», δήλωσε, ζητώντας συντονισμό μεταξύ Δήμου Αθηναίων, εκπαιδευτικών υπηρεσιών και τεχνικών φορέων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι απαιτούνται επίσημες έγγραφες εγγυήσεις ασφαλείας πριν από την επαναλειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων.

Η συγκλονιστική παρέμβαση μαθήτριας: «Φοβόμαστε αν θα γυρίσουμε σπίτι»

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της συνεδρίασης ήταν η παρέμβαση μαθήτριας του 21ου Γενικού Λυκείου, η οποία μίλησε εκ μέρους της μαθητικής κοινότητας.

Η μαθήτρια ζήτησε ξεκάθαρες απαντήσεις, έγγραφες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και επιστροφή στα σχολεία με επαρκή θέρμανση.

«Ανεξάρτητα από το αέριο, εμείς δεν νιώθουμε ούτε μια ημέρα ασφαλείς», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Προσπαθούμε γι’ αυτά που αξίζουμε και δικαιούμαστε. Να μην φοβόμαστε όταν πάμε στο σχολείο, αν θα γυρίσουμε στο σπίτι μας».

Ανάλογες ανησυχίες εξέφρασαν εκπρόσωποι γονέων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι ζήτησαν άμεσες λύσεις και αξιόπιστες εγγυήσεις για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει είναι πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσουν οι μαθητές της Γκράβας να επιστρέψουν με ασφάλεια στις αίθουσές τους.