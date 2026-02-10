Κλήρωση Τζόκερ 10/2: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1 εκατ. ευρώ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/2) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν το 1.000.000 ευρώ είναι 8, 13, 29, 33, 36 και Τζόκερ το 10.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1 1.000.000,00 – ΤΖΑΚΠΟΤ 5 – 100.000,00 4+1 19 2.500,00 4 229 50,00 3+1 358 50,00 3 7.338 2,00 2+1 4.723 2,00 1+1 19.589 1,50 2 88.206 1,00

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε καταστήματα Allwyn ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.\

Γενικές πληροφορίες για το ΤΖΟΚΕΡ

Το ΤΖΟΚΕΡ είναι ένα σύγχρονο και συναρπαστικό παιχνίδι τύχης. Στόχος του παιχνιδιού είναι να προβλέψεις σωστά 5 αριθμούς από το πρώτο πεδίο των 45 αριθμών και 1 αριθμό ΤΖΟΚΕΡ από το δεύτερο πεδίο των 20 αριθμών. Παίζεται με απλές στήλες, είτε με συστήματα (πλήρη, τυποποιημένα ή συνδυασμών), είτε με Ομαδικά δελτία. Tο ελάχιστο κόστος συμμετοχής είναι 1€ ανά στήλη.

Αναλυτικά:

1. Συμπληρώνεις τουλάχιστον 5 αριθμούς (από το 1 έως το 45) και 1 αριθμό ΤΖΟΚΕΡ (από το 1 έως το 20). Εναλλακτικά με την «Τυχαία Επιλογή», επιλέγονται αυτόματα τυχαίοι αριθμοί για εσένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2. Έχεις τη δυνατότητα να συμπληρώσεις από 1 έως και 6 περιοχές (Α-ΣΤ) στο δελτίο σου, ενώ Online μέχρι και 12 περιοχές.

3. Επιλέγεις τον αριθμό των συνεχόμενων κληρώσεων που θέλεις να συμμετέχει το δελτίο σου. Στο δελτίο του καταστήματος οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά, ενώ online επιλέγεις απευθείας τον αριθμό συνεχομένων κληρώσεων που επιθυμείς. Αν δεν συμπληρώσεις κάποια επιλογή, το δελτίο σου συμμετέχει μόνο στην επόμενη κλήρωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

4. Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ και μεταδίδονται ζωντανά μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, το allwyn.gr και την εφαρμογή Allwyn.

5. Συμμετοχές στο ΤΖΟΚΕΡ μπορείς να καταχωρείς καθημερινά. Tις ημέρες των κληρώσεων, η προθεσμία κατάθεσης δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 το βράδυ (μετά τις 22:15 μπορείς να ξαναπαίξεις για την επόμενη κλήρωση).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

6. Τα αποτελέσματα κληρώσεων μπορείς να τα βρεις εδώ

7. Τα στατιστικά μπορείς να τα βρεις εδώ