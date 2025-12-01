Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Κλειστοί E65 και ΠΑΘΕ, ετοιμάζουν μπλόκο και στο λιμάνι του Βόλου

Αποκλεισμένος παραμένει και σήμερα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συκεκριμένα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν σήμερα το απόγευμα να πραγματοποιήσουν συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Μέσα στις επόμενες ημέρες και οι αγρότες από την Μαγνησία ετοιμάζονται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου.

Παράλληλα, σχεδιάζεται επέκταση των μπλόκων και σε Μάλγαρα, Σέρρες και Αλεξανδρούπολη τα οποία επίσης θα αποκλειστούν σε λίγες ημέρες.

Στα μπλόκα συμμετέχουν κυρίως αγρότες από Λάρισα, Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Νίκαια, Πλατύκαμπο, Καρδίτσα και Μαγνησία, έχοντας παρατάξει περισσότερα από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό, «κόβοντας» τη χώρα στα δύο.

Συλλήψεις και τραυματισμοί στα επεισόδια

Από τα επεισόδια που έληξαν το απόγευμα της Κυριακής, η αστυνομία προχώρησε σε 3 συλλήψεις, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί αγροτών και αντρών της ΕΛΑΣ. Από τα χημικά και τις χειροβομβίδες κρότου λάμψης έχουν τραυματιστεί δύο αγρότες σε Νίκαια και Πλατύκαμπο.

Έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας συγκεντρώθηκε πλήθος αγροτών που μετακινήθηκαν από το μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των δύο συναδέλφων τους που κρατούνται για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα το μεσημέρι της Κυριακής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 10.30 το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας ανανεώνουν το «ραντεβού» έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες συνάδελφοί τους, για τους οποίους αναμένονται οι κατηγορίες στο πλαίσιο της διαδικασίας του Αυτοφώρου.

Επίσης, δύο ένστολοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα στη Νίκαια η αστυνομία είχε παρατάξει δύο κλούβες, κλείνοντας τον δρόμο και εμποδίζοντας τους αγρότες να περάσουν. Όμως, ήδη και πριν την ένταση κάποια αγροτικά μηχανήματα είχαν ανέβει στον δρόμο και στη συνέχεια αγρότες έσπασαν το μπλόκο της αστυνομίας και μέσω παραδρόμων βρέθηκαν στην εθνική.