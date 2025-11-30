Κομμένη στα δύο η Ελλάδα από τα μπλόκα των αγροτών – Πάνω από 1000 τρακτέρ στην Εθνική

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών στη Θεσσαλία μετά από τα επεισόδια που σημειώθηκαν νωρίς το απόγευμα σε διάφορα μπλόκα.

Στα μπλόκα βρίσκονται κυρίως αγρότες από Λάρισα, Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Νίκαια, Πλατύκαμπο, Καρδίτσα και Μαγνησία, έχοντας παρατάξει περισσότερα από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό. Το απόγευμα αγρότες έσπασαν τον αποκλεισμό της αστυνομίας και μπήκαν στην ΠΑΘΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα επεισόδια που έληξαν το απόγευμα της Κυριακής, η αστυνομία προχώρησε σε 3 συλλήψεις, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί αγροτών και αντρών της ΕΛΑΣ. Από τα χημικά και τις χειροβομβίδες κρότου λάμψης έχουν τραυματιστεί δύο αγρότες σε Νίκαια και Πλατύκαμπο.

Έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας συγκεντρώθηκαν πλήθος αγροτών που μετακινήθηκαν από το μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των δύο συναδέλφων τους που κρατούνται για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι.

Επίσης, δύο ένστολοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Νωρίτερα στη Νίκαια η αστυνομία είχε παρατάξει δύο κλούβες, κλείνοντας τον δρόμο και εμποδίζοντας τους αγρότες να περάσουν. Όμως, ήδη και πριν την ένταση κάποια αγροτικά μηχανήματα είχαν ανέβει στον δρόμο και στη συνέχεια αγρότες έσπασαν το μπλόκο της αστυνομίας και μέσω παραδρόμων βρέθηκαν στην εθνική.

Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, μετά την είσοδο δεκάδων τρακτέρ στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν οι αγρότες της περιοχής.

Καρδίτσα: Έσπασαν το “μπλόκο” της αστυνομίας και τα τρακτέρ ανέβηκαν στον Ε65

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο δρόμο βγήκαν την Κυριακή (30/11) αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού Καρδίτσας, διεκδικώντας την επίλυση των οξυμμένων προβλημάτων τους. EUROKINISSI

Οι αγρότες της Καρδίτσας έδωσαν ραντεβού στη 1.00 μ.μ. στην Εθνική Οδό Καρδίτσας- Αθηνών, μετά το «Δέλτα» όπου κατάφεραν να σπάσουν το μπλόκο της αστυνομίας και να στήσουν το Πανκαρδιτσιώτικο «μπλόκο» στον Ε-65, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποίησε η ΕΟΑΣΚ στον Παλαμά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο μετά τις έξι το απόγευμα της Κυριακής έκλεισε ο κόμβος στο Καλπάκι με την συμμετοχή να είναι μεγάλη και να ξεπερνά τις προσδοκίες των διοργανωτών, κάτι που αποτυπώνει το κλίμα αγανάκτησης στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.

Ο αποκλεισμός της Κυριακής είχε συμβολικό χαρακτήρα και οι αποφάσεις για την συνέχιση των κινητοποιήσεων θα ληφθούν άμεσα και σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προς το παρόν έγινε γνωστό ότι και την Δευτέρα, την ίδια ώρα, στις έξι το απόγευμα δηλαδή θα γίνει νέος αποκλεισμός και πάλι στον κόμβο του Καλπακίου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καρδίτσα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, τροποποιούνται οι αναφερόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην από (30-11-2025) ανακοίνωσή μας και συγκεκριμένα:

αίρονται οι προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) & στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).

Επιπλέον, από την 16.15΄ ώρα σήμερα (30-11-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών – Δέλτα Παλαμά.

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων: