Κλειστός για δεύτερη ημέρα ο δρόμος Νάουσας – Κάτω Βερμίου λόγω κατολίσθησης

Άγνωστο το πότε θα επιστρέψει ο δρόμος σε κυκλοφορία

Αναστασία Ξυδιά

Παραμένει κλειστός ο δρόμος Νάουσας – Κάτω Βερμίου για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν πρόσφατα την περιοχή της Ημαθίας.

Υποχώρηση μέρους της πλαγιάς έχει προκληθεί στο σημείο, το οποίο έχει αποτέλεσμα να έχει αποκοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Λίγο έξω από τη Νάουσα η Τροχαία έχει αποκλείσει τον δρόμο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, αναμένεται από αύριο, Τετάρτη (18/02), ένα ειδικό μηχάνημα που έχει μισθώσει η Αντιπεριφέρεια της Ημαθίας, το οποίο θα απομακρύνει τους βράχους και το χώμα που έχουν πέσει στο οδόστρωμα.

Ωστόσο παραμένει άγνωστο το πότε θα παραδοθεί ο δρόμος σε κυκλοφορία.

