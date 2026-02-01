Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Νάουσα: Νεκρός 60χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο υπνοδωμάτιο

Νάουσα: Νεκρός 60χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του
Βασίλης Παπαδόπουλοs / Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Άνδρας περίπου 60 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στη Νάουσα.

Τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Νάουσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο του υπνοδωματίου της μονοκατοικίας. Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 12:00, ενώ στην κατάσβεση επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ