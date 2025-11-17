Κλειστοί πέντε σταθμοί του Μετρό λόγω της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου – Τι ώρα “κατεβάζουν ρολά”

Κλειστοί θα είναι σταθμοί του Μετρό στο κέντρο της Αθήνας λόγω της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου και της πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία, το απόγευμα της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό: Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (γραμμές 1&2), θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς να να πραγματοποιούν στάση.

Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, αλλαγές θα υπάρξουν και στα δρομολόγια των λεωφορείων.

Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.