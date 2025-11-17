Επέτειος Πολυτεχνείου 2025: Σήμερα η μεγάλη πορεία – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κλειστοί σταθμοί μετρό

Κορυφώνονται σήμερα Δευτέρα 17/11 οι τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο πλαίσιο του εορτασμού της 52ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου άνοιξαν και πάλι στις 09:00 το πρωί και είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 13:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Λόγω των εκδηλώσεων έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ μεταβολές στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς έως την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα 06:00.

Συγκεκριμένα, ο ΟΑΣΑ έχει προβεί σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής ή/και μεταφοράς της αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της πόλης, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Κλειστοί από τις 14:00 σταθμοί του μετρό

Επιπλέον, σήμερα Δευτέρα, με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ. Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Σήμερα Δευτέρα, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται μέχρι τον ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ.

Τέλος, η Τροχαία θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες.

Επέτειος Πολυτεχνείου 2025: Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

Από νωρίς το πρωί βρίσκονται επί ποδός πάνω από 5.000 αστυνομικοί από τα ΜΑΤ, την Ομάδα ΔΙΑΣ, τη ΔΡΑΣΗ, των ΟΠΚΕ, την Ασφάλεια, και την Τροχαία, τόσο γύρω από το Πολυτεχνείο και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όσο και γύρω από τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, από δημόσια κτίρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, συνδρομή στις παραπάνω δυνάμεις θα δίνουν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα βρίσκονται σε καίρια σημεία της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας, όπου θα πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι.

Από αέρος, drones και ελικόπτερο θα δίνουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ, ενώ θα παρακολουθούνται και ταράτσες πολυκατοικιών, ειδικά στην περιοχή των Εξαρχείων. Εξονυχιστικοί έλεγχοι θα γίνονται και σε σημεία όπου θα υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες ότι κάποιοι μπορεί να έχουν κρύψει «πολεμοφόδια».

Τέλος, σε ετοιμότητα είναι και τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού (Αίαντες) έτοιμα να επέμβουν σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

Επέτειος Πολυτεχνείου 2025: Οι πορείες σε όλη την Ελλάδα

Θεσσαλονίκη, 6 μ.μ., από το Πολυτεχνείο του ΑΠΘ

Πάτρα, 5.30 μ.μ., Κολοκοτρώνη και Μαιζώνος

Άγιος Νικόλαος, 6 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Αγρίνιο, 6.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Αλεξανδρούπολη, 6.30 μ.μ., στο Δημαρχείο

Άρτα, 7 μ.μ., στην πλατεία Κιλκίς

Βέροια, 6 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Βόλος, 6.30 μ.μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιάννενα, 5.30 μ.μ., στο Πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου στη Δόμπολη

Ελασσόνα, 6 μ.μ., στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης

Δράμα, 5.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Ζάκυνθος, 6.30 μ.μ., στην Αντιπεριφέρεια (παλιά Νομαρχία)

Ηγουμενίτσα, 6.30 μ.μ., στην πλατεία Δημαρχείου

Ηράκλειο, 6 μ.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Θάσος, 5.30 μ.μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα

Ικαρία, 6.30 μ.μ. στην πλατεία Ευδήλου

Καβάλα, 5 μ.μ., στην πλατεία Καπνεργάτη

Καλαμάτα, 5.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Καρδίτσα, 6.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Κατερίνη, 6.30 μ.μ. στον πεζόδρομο

Κέρκυρα, 6 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Κεφαλονιά, 6.30 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο (Αργοστόλι)

Κοζάνη, 7 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Κομοτηνή, 5 μ.μ., στην παλιά Νομική

Κόρινθος, 6.30 μ.μ., στην «Εθνική Τράπεζα»

Λαμία, 7 μ.μ., πλατεία Πάρκου

Λάρισα, 7 μ.μ., στην Κεντρική πλατεία

Λευκάδα, 7 μ.μ., στην πλατεία Αγίου Μηνά

Λήμνος, 6 μ.μ. στην πλατεία ΟΤΕ

Λιβαδειά, 6.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Ξάνθη, 6 μ.μ., στο Πολυτεχνείο

Μυτιλήνη, 6.30 μ.μ., στην πλατεία Σαπφούς

Ναύπλιο, 6.30 μ.μ., στην πλατεία Καποδίστρια

Ξάνθη, 6 μ.μ., στο Πολυτεχνείο

Πρέβεζα, 6 μ.μ., στο Μνημείο Ηρώων (Κάστρο Αγ. Ανδρέα)

Πτολεμαΐδα, 6.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Πύργος, 7 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Ρέθυμνο, 6 μ.μ., στο Δημαρχείο

Σάμος, 6.30 μ.μ. στην πλατεία Καρλοβάσου

Σπάρτη, 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Τρίκαλα, 5.30 μ.μ., στην πλατεία Ρήγα Φεραίου

Τύρναβος, 6.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Φλώρινα, στις 6 μ.μ. στην πλατεία Μόδη

Χαλκίδα, 6.30 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας

Χανιά, 6 μ.μ., πλ. Δημοτικής Αγοράς