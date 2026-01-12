Κλείνουν την παλαιά Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας οι αγρότες την Τρίτη 13/1

Σε περαιτέρω κινητοποιήσεις προχωρούν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, οι αγρότες μετά τις εξελίξεις σχετικά με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης οι αγρότες θα κλείσουν την παλαιά Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας, την ώρα δηλαδή της συνάντησης με τα μπλόκα που είναι ανοικτά στον διάλογο.