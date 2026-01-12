Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν την παλαιά Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας οι αγρότες την Τρίτη 13/1

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Κλείνουν την παλαιά Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας οι αγρότες την Τρίτη 13/1
(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σε περαιτέρω κινητοποιήσεις προχωρούν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, οι αγρότες μετά τις εξελίξεις σχετικά με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης οι αγρότες θα κλείσουν την παλαιά Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας, την ώρα δηλαδή της συνάντησης με τα μπλόκα που είναι ανοικτά στον διάλογο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ