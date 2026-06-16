Καιρός – Μαρουσάκης: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από την Τετάρτη – Προειδοποιήσεις για αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς

Τοπικά φαινόμενα αστάθειας και καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα χαρακτηρίζουν τον καιρό τις επόμενες ημέρες όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Εξηγώντας την εικόνα του καιρού τις επόμενες ημέρες, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει ότι ένα “ατμοσφαιρικό βουνό” πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη με αποτέλεσμα τα ισχυρά κύματα ζέστης να μην επηρεάζουν την χώρα μας.

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Για σήμερα, Τρίτη 16/6, αναμένονται γενικά αίθριες συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Το απόγευμα, θα αναπτυχθούν τοπικές εστίες αστάθειας στην κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο, όπου δεν αποκλείονται πρόσκαιρες μπόρες ή καταιγίδες.

Η αστάθεια θα επεκταθεί περισσότερο από την Τετάρτη και την Πέμπτη με τα φαινόμενα αστάθειας να εκδηλώνονται από το μεσημέρι και μετά συνήθως. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η απουσία ισχυρών βαρομετρικών συστημάτων επιτρέπει στη θαλάσσια αύρα να κάνει αισθητή την παρουσία της κατά μήκος των ακτών, προσφέροντας πρόσκαιρη δροσιά κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, στην κεντρική Μακεδονία αλλά και σε περιοχές της ενδοχώρας της Κρήτης, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει κατά τόπους τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις παραθαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα, ενώ προς το απόγευμα θα ενισχυθεί η θαλάσσια αύρα.

Παρόμοια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς, με τη θαλάσσια αύρα να προσφέρει ανάσες δροσιάς κοντά στις παράκτιες περιοχές.

Καιρός: Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Από την Τετάρτη η αστάθεια θα επεκταθεί σε όλη την ηπειρωτική χώρα, ενώ οι πρώτες καταιγίδες θα αναπτυχθούν σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης και στη συνέχεια θα επηρεάσουν περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου, φτάνοντας έως τη Θεσσαλία και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

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Την Πέμπτη, οι μπόρες και οι καταιγίδες αναμένεται να εντοπίζονται κυρίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, τη Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την Εύβοια και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Παράλληλα, από την Τετάρτη και κυρίως από την Πέμπτη, τα μελτέμια στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους σε θυελλώδεις εντάσεις. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

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Έτσι, από την Πέμπτη και μετά η ζέστη θα περιοριστεί κυρίως στα δυτικά και νότια, ενώ στα ανατολικά και βόρεια ο καιρός θα γίνει πιο δροσερός