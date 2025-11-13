Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κίνηση τώρα: Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων – Δύσκολη η κατάσταση και στην Αττική Οδό

Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Κίνηση τώρα: Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων – Δύσκολη η κατάσταση και στην Αττική Οδό
EUROKINISSI/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
DEBATER NEWSROOM

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται από νωρίς το πρωί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Πιο αναλυτικά, ο Κηφισός σε μεγάλο μέρος του παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, που αρχίζουν από το ύψος της Ιεράς Οδού, ενώ τα αυτοκίνητα πηγαίνει σημειωτόν από τη λεωφόρο Αθηνών και μέχρι τις εξόδους στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Και στην Κηφισιάς, οι οδηγοί είναι αντιμέτωποι με καθυστερήσεις από την Πανόρμου και πάνω, μέχρι τη συμβολή της Καποδιστρίου, ενώ στη Μεσογείων ανά τμήματα από Κατεχάκη έως και την Αγία Παρασκευή τα οχήματα κινούνται απελπιστικά αργά.

Παράλληλα, στην Αττική Οδό παρουσιάζονται επίσης σοβαρά προβλήματα και συγκεκριμένα:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία
στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία
15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ.Υμηττού

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ.Υμηττού

