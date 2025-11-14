Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας – Προβλήματα και σε Αττική Οδό και Ποσειδώνος

Για “γερά νεύρα” είναι και σήμερα Παρασκευή 14/11 η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Ειδικότερα, η κίνηση είναι από νωρίς το πρωί πολύ αυξημένη στον Κηφισό, το κέντρο της Αθήνας, την Αττική Οδό και τη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με τον χάρτη, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) ύψος Αχαρνών

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) ύψος Αττική Οδού

Λ. Κηφισού ( Ανοδος) ύψος Λαχαναγοράς

Μποτιλιάρισμα υπάρχει και στους περισσότερους δρόμους του κέντρου, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Οι οδοί που παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση είναι:

Αλεξάνδρας, άνοδος

Μεσογείων άνοδος

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος) ύψος Νέου Ψυχικού

Λ. Κηφισίας (κάθοδος) ύψος Αμαρουσίου

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου, κάθοδος

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Σταδίου

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται επίσης στη στη Λ. Μαραθώνος (ύψος Ελληνικού), ενώ στην Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά) τα οχήματα πηγαίνουν με αρκετά χαμηλές ταχύτητες.