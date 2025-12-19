Κίνηση τώρα: Μεγάλα προβλήματα σε Κηφισό, Κηφισιάς, λεωφόρο Αθηνών – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Για “γερά νευρά” είναι η κίνηση και σήμερα Παρασκευή 19/12 στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισιάς, τη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει και στη λεωφόρο Αθηνών, στη Λιοσίων, καθώς επίσης και στην Αχαρνών, ενώ παρόμοια είναι η κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στην άνοδο της Συγγρού, από Φιξ, μέχρι τις Στήλες του Ολυμπίου Διός.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15’ – 20’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και 10’ – 15’ στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15'-20' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,

10'-15' στην έξοδο για Λαμία. December 19, 2025

Σημειώνεται πως αρκετοί είναι αυτοί που θα αφήσει για λίγες μέρες την πρωτεύουσα για να πάει σε κάποιον προορισμό για τις γιορτές των Χριστουγέννων, γεγονός που θα εντείνει την κίνηση.