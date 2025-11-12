Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ακόμα ένα δύσκολο πρωινό για τους οδηγούς
Αυξημένη είναι η κίνηση και σήμερα το πρωί στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.
Πιο συγκεκριμένα, στο “κόκκινο” είναι ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα, η Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, καθώς και η Λεωφόρος Ποσειδώνος από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου.
Με δυσκολία πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων και στη Μεσογείων και τη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.
Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο τμήμα από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
