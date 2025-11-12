Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση και σήμερα το πρωί στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στο “κόκκινο” είναι ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα, η Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, καθώς και η Λεωφόρος Ποσειδώνος από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με δυσκολία πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων και στη Μεσογείων και τη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.