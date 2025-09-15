Κίνηση τώρα: “Κατακόκκινος” ο Κηφισός λόγω τροχαίου – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται για μια ακόμα μέρα στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, καθώς η κίνηση είναι πολύ αυξημένη.

Αυτή την ώρα, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αθηνών και κατά διαστήματα στη Μεσογείων και στην Κηφισίας.

Πιο αναλυτικά, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο του Κηφισού, από τη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών και, κατά διαστήματα, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την κατάσταση στον Κηφισό επιδείνωσε ένα τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της οδού Λένορμαν.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της Κηφισιάς, με τα προβλήματα να αρχίζουν από το ύψος του Χίλτον, ενώ δυσκολίες έχει και η Μεσογείων στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, στον Καρέα προς Κατεχάκη, στην λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο.