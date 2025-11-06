Κίνηση τώρα: Δύσκολος ο Κηφισός, μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Λεωφόρο Αθηνών

Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πολύ αυξημένη είναι και σήμερα το πρωί η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, με τους οδηγούς να κινούνται σε αρκετά σημεία με χαμηλές ταχύτητες.

Ειδικότερα, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα, από Νέα Φιλαδέλφεια έως τα ΚΤΕΛ. Κ

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Παλατακίου, ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Κηφισίας, κατά τμήματα στο ύψος του Ψυχικού.

Με δυσκολία κινούνται και τα οχήματα και στην παραλιακή λεωφόρο, στο Καλαμάκι.

Στην Αττική Οδό, σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους προς Λαμία, τόσο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όσο και προς Ελευσίνα.

