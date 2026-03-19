Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και λεωφόρος Αθηνών – Μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας

Στο “κόκκινο” είναι και σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς που πηγαίνουν στη δουλειά τους να ταλαιπωρούνται.

Συγκεκριμένα, προβλήματα σημειώνονται στον Κηφισό, στο ρεύμα εξόδου προς Λυκόβρυση, από τη Λένορμαν έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια ώρα, στη λεωφόρο Αθηνών, κυκλοφοριακό κομφούζιο εντοπίζεται και στα δυο ρεύματα από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί της Αττικής συνεχίζουν για τρίτο εικοσιτετράωρο τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, τμηματικά σημειώνονται καθυστερήσεις με τις εντονότερες να εντοπίζονται στο ύψος του Χαλανδρίου. Από την άλλη πλευρά, αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στη λεωφόρο Μεσογείων με τους οδηγούς να δοκιμάζουν την υπομονή τους

Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα με τα εντονότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε όλο το μήκος της βασιλίσσης Σοφίας έως την πλατεία Μαβίλλη.

Στον Πειραιά, καθυστερήσεις παρατηρούνται κυρίως στον κόμβο γύρω από τον λιμένα.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.