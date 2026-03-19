Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η απεργία των οδηγών ταξί Αττικής – Επέστρεψαν στους δρόμους της περιφέρειας

Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία των οδηγών ταξί στην Αττική, οι οποίοι αντιδρούν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών.

Σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου θα μεταβούν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου και θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι εκφράζουν τη διαφωνία τους στις διατάξεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

Κανονικά θα εξυπηρετούν τους πολίτες οι οδηγοί ταξί εκτός Αττικής, καθώς επέστρεψαν στους δρόμους στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί, τα Σωματεία στην υπόλοιπη Ελλάδα σταματάνε την απεργία και θα επανέλθουν δυναμικά την επόμενη εβδομάδα και την ημέρα που θα ψηφίζεται στη Βουλή το επίμαχο νομοσχέδιο, που έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, την Παρασκευή (20/3) θα γινει νέα συγκέντρωση στη Βουλή, ενώ οι απεργιακές κινητοποιήσεις τους θα συνεχίστουν και θα κορυφωθούν την επόμενη εβδομάδα, όταν θα ψηφίζεται το νομοσχέδιο στη Βουλή. Οι αυτοκινητιστές έχουν ζητήσει να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία ώστε, όπως αναφέρουν, «να μάθουν όλοι ποιοι ψήφισαν να βάλουν τέλος στις ζωές μας».







