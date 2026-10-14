Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Κηφισίας λόγω της κακοκαιρίας – Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική το πρωί της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου, λόγω και της έντονης κακοκαιρίας.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής. Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου, συνεχίζεται προς Αιγάλεω και Σεπόλια και επεκτείνεται έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

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Όσοι κινούνται στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού αυτή την ώρα, συναντούν μεγάλες καθυστερήσεις, τόσο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα όσο και από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού. Στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, οι βραδυπορίες αρχίζουν από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα ΚΤΕΛ.

Κίνηση τώρα θα συναντήσουν επίσης οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, προς τη Φιλοθέη, στην κάθοδο της Μεσογείων, κατά μήκος του Χολαργού, στις ανόδους της Συγγρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, καθώς και στην παραλιακή, προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.

Προβλήματα καταγράφονται ακόμη στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Μεσογείων, την Κατεχάκη, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις: Προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας. Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 14, 2026

Μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στην Αττική Οδό, συγκεκριμένα:

-Προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας

-Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας

-Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας