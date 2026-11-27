Παράσυρση γυναίκας που οδηγούσε πατίνι σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 27 Νοεμβρίου στην περιοχή του Περιστερίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη κίνηση στην Εθνάρχου Μακαρίου, στο ύψος της Λεωφόρου Κηφισού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η γυναίκα, ηλικίας 35-40 ετών, έχει τις αισθήσεις της.