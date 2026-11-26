Αυξημένη κίνηση σημειώνεται στον Κηφισό το πρωί της Πέμπτης, 26 Νοεμβρίου, όπου παρατηρείται εκτεταμένο μποτιλιάρισμα και στις δύο κατευθύνσεις, από το ύψος του Αιγάλεω και του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Παράλληλα, στο «κόκκινο» βρίσκονται τμήματα της Λεωφόρου Κηφισίας (ιδιαίτερα στο ύψος του Χαλανδρίου και του Αμαρουσίου), καθώς και η Λεωφόρος Κατεχάκη. Επιπλέον, κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται σε κομβικά σημεία γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και στην Παραλιακή (στο ύψος της Καλλιθέας και του Αλίμου), ενώ στην περιοχή του Κορωπίου εμφανίζεται κλειστός δρόμος με σήμανση απαγόρευσης διέλευσης.

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Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 10′-15΄ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία , 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 26, 2026

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται από το ύψος των Αχαρνών και της Μεταμόρφωσης προς το Μαρούσι και τα Βριλήσσια.



