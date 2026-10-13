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ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα 9 χλμ. στον Κηφισό μετά από τροχαίο – Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας

Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα 9 χλμ. στον Κηφισό μετά από τροχαίο – Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται το πρωί της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου στους δρόμους της Αττικής, με τον Κηφισό να είναι στο “κόκκινο”.

Συγκεκριμένα, στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού έχει σχηματιστεί μποτιλιάρισμα 9 χιλιομέτρων, από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την περιοχή του Ρέντη, λόγω σύγκρουσης νταλίκας με Ι.Χ. αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

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Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τμήματα.

Φωτογραφία

Αυξημένη είναι η κίνηση και στις συνδέσεις προς Λυκόβρυση, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην ευρύτερη περιοχή του Μαρουσίου, όπου η κυκλοφορία επιβαρύνεται σε βασικούς οδικούς άξονες.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της πρωτεύουσας, με καθυστερήσεις σε δρόμους γύρω από το Κολωνάκι, την Πλάκα και το Παγκράτι. Επιβαρυμένη εμφανίζεται και η κίνηση στις συνδετήριες αρτηρίες προς τον Ζωγράφου.

Την ίδια ώρα, προβλήματα εντοπίζονται σε τμήματα του οδικού δικτύου που οδηγούν από τα δυτικά προάστια προς το κέντρο, ενώ αυξημένη κυκλοφορία καταγράφεται και στις κατευθύνσεις προς τα νότια.

Καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

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