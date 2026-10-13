Κίνηση: Μποτιλιάρισμα 9 χλμ. στον Κηφισό μετά από τροχαίο – Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται το πρωί της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου στους δρόμους της Αττικής, με τον Κηφισό να είναι στο “κόκκινο”.

Συγκεκριμένα, στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού έχει σχηματιστεί μποτιλιάρισμα 9 χιλιομέτρων, από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την περιοχή του Ρέντη, λόγω σύγκρουσης νταλίκας με Ι.Χ. αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

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Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τμήματα.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στις συνδέσεις προς Λυκόβρυση, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην ευρύτερη περιοχή του Μαρουσίου, όπου η κυκλοφορία επιβαρύνεται σε βασικούς οδικούς άξονες.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της πρωτεύουσας, με καθυστερήσεις σε δρόμους γύρω από το Κολωνάκι, την Πλάκα και το Παγκράτι. Επιβαρυμένη εμφανίζεται και η κίνηση στις συνδετήριες αρτηρίες προς τον Ζωγράφου.

Την ίδια ώρα, προβλήματα εντοπίζονται σε τμήματα του οδικού δικτύου που οδηγούν από τα δυτικά προάστια προς το κέντρο, ενώ αυξημένη κυκλοφορία καταγράφεται και στις κατευθύνσεις προς τα νότια.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 15΄-20΄ Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 13, 2026

Καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.