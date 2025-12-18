Κίνηση: Χάος στους δρόμους της Αττικής – Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Αττική οδό
Στο κόκκινο οι δρόμοι της Αθήνας
Ταλαιπωρία περιμένει για ακόμη μία μέρα τους οδηγούς που κινούνται στους δρόμος της Αττικής το πρωί της Πέμπτης (18/12) με την κίνηση να δημιουργεί προβλήματα σε όλο το λεκανοπέδιο.
Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο της Τροχαίας, στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος των Σεπολίων έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, η κίνηση διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες καθώς έχουν σχηματιστεί ουρές 5 χιλιομέτρων σε σημεία της κεντρικής οδικής αρτηρίας.
Προβλήματα εντοπίζονται στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, με δυσχέρειες στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω λόγω τροχαίου ατυχήματος στην περιοχή.
Σημαντικές καθυστερήσεις παρουσιάζει και η Αττική Οδός. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών, από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην Περιφερειακή Υμηττού, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά, από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.
