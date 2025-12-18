Κίνηση: Χάος στους δρόμους της Αττικής – Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Αττική οδό

Ταλαιπωρία περιμένει για ακόμη μία μέρα τους οδηγούς που κινούνται στους δρόμος της Αττικής το πρωί της Πέμπτης (18/12) με την κίνηση να δημιουργεί προβλήματα σε όλο το λεκανοπέδιο.

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο της Τροχαίας, στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος των Σεπολίων έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, η κίνηση διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες καθώς έχουν σχηματιστεί ουρές 5 χιλιομέτρων σε σημεία της κεντρικής οδικής αρτηρίας.

Προβλήματα εντοπίζονται στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, με δυσχέρειες στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω λόγω τροχαίου ατυχήματος στην περιοχή.