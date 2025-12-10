Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Διασκέδασε με Αργυρό στο φιλανθρωπικό δείπνο της «Ελπίδας»

Το παρών στο φιλανθρωπικό Christmas Dinner του συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ», έδωσε το βράδυ της Τρίτης, 9 Δεκεμβρίου η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα διασκέδασε υπό τους ήχους του, Κωνσταντίνου Αργυρού, έχοντας δίπλα της την σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκδήλωση της «Ελπίδας» έγινε στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, στη Βουλιαγμένη, με αποκλειστικό στόχο να προσφερθεί έμπρακτα βοήθεια στα παιδιά με καρκίνο αλλά και τις οικογένειές τους.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Γιώργος Ντάβλας αφιέρωσε ένα τραγούδι στην Αμερικανίδα πρέσβειρα η οποία ξεκίνησε να χαμογελά και να τον κοιτά με θαυμασμό.

Στο δείπνο βρέθηκαν επίσης οι Μιράντα Πατέρα, Μαριάννα Λάτση, Μαριάννα Λαιμού Γουλανδρή, Κατερίνα Καινούριου, Τατιάνα Στεφανίδου, Θέμης Σοφός, Εβελίνα Παπαντωνίου, Μαριέττα Χρουσαλά, Λέων Πατίτσας, Γιώργος Ντάβλας, Δέσποινα Μοιραράκη, Σάσα Σταμάτη.