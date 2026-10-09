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Κιλκίς: Εξιχνιάστηκε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης – Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα

κατάφεραν να της αποσπάσουν 24.000 ευρώ και κοσμήματα

Κιλκίς: Εξιχνιάστηκε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης – Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα
ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

  Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, που έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου 2026 σε χωριό του Κιλκίς. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

         Ειδικότερα, γυναίκα συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης, προσποιούμενη την υπάλληλο της εφορίας και ισχυρίστηκε ότι εκκρεμεί σε βάρος της μεγάλο πρόστιμο, ζητώντας να συγκεντρώσει σε σακούλα τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι και να τα αφήσει σε σημείο εξωτερικά του σπιτιού.

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         Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 24.000 ευρώ και κοσμήματα, τα οποία αφαίρεσαν οι δύο άνδρες και διέφυγαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων της

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