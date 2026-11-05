Τροχαίο στο Κιλκίς: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό από απόκρημνο σημείο

Τροχαίο με εκτροπή οχήματος σημειώθηκε την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου στην Γουμένισσα Κιλκίς.

Η Πυροσβεστική μετέβη στο σημείο για να απεγκλωβίσει τον οδηγό του ΙΧ, ο οποίος βρισκόταν σε απόκρημνο σημείο και στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με ένα όχημα.

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Ολοκληρώθηκε ανάσυρση άνδρα από απόκρημνο σημείο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής οχήματος, στην περιοχή της Γουμένισσας Κιλκίς. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 1 όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 5, 2026

Μετά τον απεγκλωβισμό παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.