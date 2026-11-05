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ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Κιλκίς: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό από απόκρημνο σημείο

Μετά από εκτροπή οχήματος στη Γουμένισσα

Τροχαίο στο Κιλκίς: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό από απόκρημνο σημείο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο με εκτροπή οχήματος σημειώθηκε την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου στην Γουμένισσα Κιλκίς.

Η Πυροσβεστική μετέβη στο σημείο για να απεγκλωβίσει τον οδηγό του ΙΧ, ο οποίος βρισκόταν σε απόκρημνο σημείο και στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με ένα όχημα.

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Μετά τον απεγκλωβισμό παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ μετά την απολογία του στη Θεσσαλονίκη. Ζήτησε συγγνώμη, επικαλέστηκε εξάρτηση από τον τζόγο, παραδέχθηκε ότι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δεν αποδόθηκαν στις οικογένειες και αρνήθηκε τους ισχυρισμούς περί χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων.

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Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων έξι κατηγορουμένων για την υπόθεση της Πολεοδομίας Κατερίνης. Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ τέσσερις καλούνται να καταβάλουν χρηματικές εγγυήσεις από 10.000 έως 20.000 ευρώ.