Μητσοτάκης από Κιλκίς: “Η φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας καθίσταται πρώτη προτεραιότητα”

«Η φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας καθίσταται πρώτη προτεραιότητα πολιτικής», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψη του στον νέο Οίκο Ευγηρίας του Κιλκίς.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη και τον Βουλευτή Κιλκίς Γιώργο Γεωργαντά, επισκέφθηκε τον νέο Οίκο Ευγηρίας και Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κιλκίς, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, μετά από δέσμευση της κυβέρνησης, και αποτελεί παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τον επικεφαλής του Κέντρου Θανάση Μασλαρινό και τον προϊστάμενο της δομής Συμεών Πουμπουρίδη στη μονάδα, η οποία διαθέτει 50 κλίνες και παρέχει φαρμακοϊατρική περίθαλψη, νοσηλεία, υπηρεσίες αποκατάστασης, στέγαση και διατροφή στους 38 φιλοξενούμενους, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Θέλω να συγχαρώ την κα Υπουργό, αλλά και τον κ. Αντιπρόεδρο της Βουλής, γιατί με πολύ μεγάλη επιμονή κατάφεραν επιτέλους και έκλεισαν μία ανοιχτή πληγή για το Κιλκίς.

Θυμάμαι το 2019 τον Βουλευτή μας, Γιώργο Γεωργαντά, να αναφέρεται σε αυτό το μισοτελειωμένο κτήριο, το οποίο είχε ξεκινήσει να κατασκευάζεται το 2006.

Με πολύ μεγάλη προσπάθεια και με πολύ μεγάλη επιμονή και μετά τη δημιουργία και του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, που ανέλαβε την ευθύνη να ολοκληρώσει το έργο αυτό, βρισκόμαστε σήμερα στην πολύ ευχάριστη θέση να έχουμε ένα πλήρως λειτουργικό, δημόσιο γηροκομείο, το οποίο φροντίζει ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες της ευρύτερης περιοχής του Κιλκίς, με 30 εργαζόμενους, οι οποίοι, με πολλή αγάπη, με πολύ μεράκι, ανταποδίδουν στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας αυτά τα οποία και αυτοί με τη σειρά τους μας προσέφεραν σε μία άλλη εποχή.

Θέλω να κάνω επίσης μία ξεχωριστή μνεία στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η Πρόεδρος της οποίας ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημά μου, ώστε να μπορέσει να εξοπλιστεί το γηροκομείο με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και λειτουργικά έπιπλα, τα οποία επέτρεψαν και στο γηροκομείο σήμερα να λειτουργεί, όπως ακριβώς το είχαμε σχεδιάσει και όπως το είχαμε οραματιστεί.

Όπως είπε και η κα Υπουργός, σε μία κοινωνία η οποία αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα, η οποία γερνά, η φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας καθίσταται πια πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής.

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Και αυτή εδώ η δομή στο Κιλκίς, θα έλεγα ότι είναι μία εικόνα από ένα μέλλον, το οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε μαζί, με πολλές περισσότερες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, με υποστήριξη για τους χρονίως πάσχοντες, με περισσότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση της άνοιας. Αυτές είναι οι προτεραιότητες τις οποίες η κυβέρνηση θέτει πολύ ψηλά στην πολιτική μας ατζέντα.

Οπότε και πάλι, θερμά συγχαρητήρια, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι πραγματικά με γνήσια αγάπη περιθάλπουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας και με το καλό σε πολλά ακόμα, τα οποία πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό».

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Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε από την πλευρά της: «Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη υπερηφάνεια καλωσορίζουμε σήμερα τον Πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο γηροκομείο του Κιλκίς. Ένα έργο, το οποίο ξεκίνησε το 2006, αλλά με τρομερή ταλαιπωρία κατάφερε, μετά από την ανάληψή του το 2019 από αυτή την κυβέρνηση, να ολοκληρωθεί τώρα.

Τριάντα οκτώ ηλικιωμένοι και χρονίως πάσχοντες σήμερα, με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια, προσοχή και φροντίδα, φιλοξενούνται στο Κιλκίς, στο κέντρο αυτό, που και με πολύ μεγάλη προσπάθεια του Αντιπροέδρου της Βουλής, του Γιώργου Γεωργαντά, ολοκληρώθηκε.

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Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος από το 2019 έβαλε ως σπουδαία προτεραιότητα για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, να έχουμε ένα αμιγώς δημόσιο γηροκομείο, που με φροντίδα προσέχει τους ανθρώπους μας, εδώ, στο ακριτικό Κιλκίς και μπορούμε με τους εργαζομένους μας, 30 εργαζομένους, προσωπικό φροντίδας, που καθημερινά δίνουν στοργή στους ανθρώπους μας.

Δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε για την τρίτη ηλικία, για τις οικογένειες, γι’ αυτούς που μας πρόσεξαν, μας μεγάλωσαν και τους ανταποδίδουμε.

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Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς τη δική σας επιμονή και στήριξη, δεν θα τα είχαμε καταφέρει».

Σε στάδιο ολοκλήρωσης σημαντικά έργα συνδεσιμότητας που ενισχύουν τις παραγωγικές δυνατότητες

Πρώτος σταθμός του Πρωθυπουργού ήταν το εργοτάξιο στο οδικό τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων της Ασσήρου και της Νέας Σάντας, με το οποίο αναβαθμίζεται η σύνδεση Κιλκίς – Θεσσαλονίκης σε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο.

Το συγκεκριμένο τμήμα, συνολικού μήκους 14 χιλιομέτρων αυτοκινητόδρομου και 26 χιλιομέτρων παράπλευρου δικτύου, θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τη σύνδεση Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε παραγωγικές και βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Βουλευτή Κιλκίς της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Γεωργαντά, ενημερώθηκε από τους επιβλέποντες μηχανικούς για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν την άνοιξη του 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε στη συνέχεια τη νέα μονάδα της γεωργικής επιχείρησης «Μανιτάρια Κεχαγιά», όπου ξεναγήθηκε στη γραμμή παραγωγής, περνώντας από την τυποποίηση και τους θαλάμους ανάπτυξης των μανιταριών.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, επίσης, τις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Zincometal ΑΕ», η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή ιστών και πυλώνων φωτισμού, καθώς και υποδομών για την οδική ασφάλεια, απασχολώντας περισσότερους από 130 εργαζόμενους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις διαδικασίες παραγωγής και την έντονη εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης στην Ευρώπη και την Αφρική, όπως και για τη συμμετοχή της σε μεγάλα έργα στο εσωτερικό.