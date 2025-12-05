Κέρκυρα: Υπό την επήρεια αλκοόλ η 48χρονη που έπεσε σε ποτάμι με το αυτοκίνητό της και σκοτώθηκε η μητέρα της

Ψκαι είχε ως αποτέλεσμα να πέσει σε ποτάμι από ύψος επτά μέτρων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί η γυναίκα και να χάσει τη ζωή της η 75χρονη μητέρα της που ήταν συνοδηγός.

Το απόγευμα της Τετάρτης (03/12) σημειώθηκε η τραγωδία στους Κουραμάδες Κέρκυρας, όταν το ΙΧ αυτοκίνητο της 48χρονης βγήκε από την πορεία του ενώ κινούνταν σε ευθεία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η συνοδηγός 75χρονη μητέρα της, αφού έπεσε από ύψος επτά μέτρων μέσα σε ποτάμι.

Σύμφωνα με την εκπομπή Livv News, η 48χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ από το οποίο προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η 48χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο αμάξι και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Άμεσα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της συνοδηγού.