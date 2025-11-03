Κέρκυρα: Υγειονομική βόμβα» στην Κέρκυρα: Κάτοικοι της Αλεπούς με μάσκες λόγω δυσωδίας (Βίντεο)

Πανικός επικρατεί στην κοινότητα Αλεπού στην Κέρκυρα, όπου υπάρχει μία αφόρητη δυσωδία από 1.500 τόνους καμένων κρεάτων και ψαριών μετά από πυρκαγιά σε εργοστάσιο.

Η κατάσταση είναι αφόρητη σε βαθμό που οι κάτοικοι κυκλοφορούν με μάσκες.

Ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Αλεπούς Κέρκυρας, Σπύρος Τσιριγγάκης, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» για την κατάσταση που επικρατεί.

«Εδώ και 18 μέρες υπάρχει έντονη βρόμα. Είναι μία “υγειονομική βόμβα” που έχει σκάσει, δεν περιμένουμε να σκάσει. Είναι 400 τόνοι προχωρημένης σήψης, απόβλητα από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πριν από 18 μέρες. Ήταν αποθήκη κατεψυγμένων κρεάτων και είχε πολλούς τόνους. Καταστράφηκε ολοσχερώς, αλλά και τα προϊόντα που είναι μέσα», είπε αρχικά.

Και συνέχισε ο κ. Τσιριγγάκης: «Οι κάτοικοι δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους, πολλοί έχουν φύγει από αυτά. Η δυσοσμία φτάνει σε ακτίνα 2-3 χιλιομέτρων. Η Υγειονομική Υπηρεσία ήρθε και έκανε έλεγχο, ήρθε και Κλιμάκιο του υπ. Περιβάλλοντος. Μεταφέρθηκαν κάποιοι τόνοι σε μία άλλη περιοχή της Ελλάδας, στην Φιλιππιάδα, αλλά αυτό σταμάτησε γιατί δεν είχε άδεια από όσο γνωρίζω. Και τώρα αναμένουμε να φύγουν οι τόνοι και σε άλλες περιοχές. Φοβόμαστε για μόλυνση του νερού και του περιβάλλοντος. Έχουν γίνει έλεγχοι αλλά το πρόβλημα είναι στην αποκομιδή, μου είπαν ότι αυτή η εταιρεία που την είχε αναλάβει δεν είχε άδεια να τα πάρει. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και φοβόμαστε για το τι θα γίνει. Περιμένουμε βροχή, τι θα γίνει πού θα πάνε όλα αυτά τα ζουμιά από τα κρέατα και τα ψάρια, φοβόμαστε και για το περιβάλλον. Ήρθαν 4 εταιρείες ελέγξαν τον χώρο σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και είπαν στον ιδιοκτήτη ότι χρειάζονται 20 μέρες για να τα πάρουν όλα αυτά από εκεί. Να γίνει μέχρι να φύγουν μία απόσμωση, μία απολύμανση του χώρου».