Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος μετά από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του για βιασμό και ξυλοδαρμό

Θύμα βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας κατήγγειλε ότι έπεσε 35χρονη από τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου οδηγείται στον εισαγγελέα.

Είχε προηγηθεί καταγγελία της 35χρονης, με καταγωγή από τη Γεωργία, σύμφωνα με την οποία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν βρισκόταν μαζί με τον 44χρονο στο διαμέρισμα. Όπως ανέφερε η ίδια, ο άντρας την εξανάγκασε, με τη χρήση βίας, σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ φέρεται να τη χτύπησε στο πρόσωπο και να της απαγόρευσε να φύγει από το διαμέρισμα.

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Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατάφερε να αποχωρήσει από το διαμέρισμα και απευθύνθηκε στην Αστυνομία, όπου προχώρησε στην καταγγελία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 44χρονος Έλληνας συνελήφθη ένα 24ωρο αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας. Η εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία αφορά τα αδικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.