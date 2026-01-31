Κεραμεικός: Αμερικανός παίκτης της Α2 μπήκε με το αμάξι του σε γραμμές τρένου – Κινήθηκε μεθυσμένος για 300 μέτρα, βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ

Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αμερικανού μπασκετμπολίστα προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, έπειτα από σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης και παρακώλυσης συγκοινωνιών.

Το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, όπου, όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, ο αθλητής, που αγωνίζεται στην Α2 κατηγορία, εισήλθε με το όχημά του στις σιδηροδρομικές γραμμές και διένυσε απόσταση περίπου 300 μέτρων.

Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε πάνω στις γραμμές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών και να προκληθεί σοβαρή αναστάτωση στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα που ξεπέρασε τη 1,5 ώρα.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 28χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς οι μετρήσεις έδειξαν 0,51 mg/l στην πρώτη και 0,56 mg/l στη δεύτερη αλκοολομέτρηση. Παράλληλα, προέκυψε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, όπου κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος του.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα (31-1-2026) στη συμβολή της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας, 29ρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 31-1-2026, ο 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου, εισήλθε σε γραμμές τρένου κινούμενος για -300- μέτρα επί αυτών με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και την διακοπή κυκλοφορίας των συρμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, μετά από έλεγχο αλκοόλης διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ δεν κατείχε και τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.