Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τους επικίνδυνους ελιγμούς του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το βαρύ ποινικό μητρώο του 26χρονου πρώην πρωταθλητή άρσης βαρών, ο οποίος αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς.

Ο κατηγορούμενος, μαζί με δύο ακόμη νεαρούς (έναν 23χρονο και έναν 22χρονο), αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, καθώς φέρονται να εγκατέλειψαν αβοήθητη την κοπέλα σε πλατεία του Αργοστολίου, μετά από χρήση κοκαΐνης που προκάλεσε τον θάνατό της.

Μια εξαετία παραβατικότητας

Η δράση του 26χρονου στις αρχές δεν είναι πρόσφατη, καθώς η πρώτη επαφή του με τον νόμο καταγράφεται το 2020. Έκτοτε, έχει σχηματιστεί σε βάρος του ένας εντυπωσιακός αριθμός εννέα δικογραφιών, που σκιαγραφούν μια προσωπικότητα με σταθερή ροπή προς τη βία και την ανομία:

2020-2021: Σειρά κατηγοριών για σωματικές βλάβες, εξυβρίσεις και απειλές.

2022: Εμπλοκή σε υποθέσεις κλοπής και φθοράς ξένης περιουσίας.

2023: Νέες απειλές και πρώτη καταγραφή για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

2024: Πρόκληση σωματικών βλαβών και διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας.

Δεκέμβριος 2025: Κατηγορία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, για την οποία κυκλοφορούσε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους μέχρι την τωρινή του σύλληψη.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το “Live News”, αποτυπώνονται παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από το περιβάλλον του 26χρονου στη Ζάκυνθο. Ο κατηγορούμενος εμφανίζεται ως ο κινηματογραφιστής των επικίνδυνων ελιγμών, ενώ φέρεται να μην είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου τη συγκεκριμένη στιγμή.

Η επίθεση στο αστυνομικό τμήμα και η οδηγική συμπεριφορά

Μεταξύ των περιστατικών που προκαλούν αίσθηση είναι η «έφοδος» σε αστυνομικό τμήμα της Κεφαλονιάς τον Απρίλιο του 2024. Ο κατηγορούμενος, μαζί με ομάδα ατόμων, επιχείρησε να ανακτήσει κατασχεμένο όχημα στο οποίο είχαν βρεθεί ναρκωτικά, φτάνοντας στο σημείο να προσπαθήσει να μετακινήσει περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. με τα χέρια.

Παράλληλα, στο φως έρχονται στοιχεία για την προκλητική του στάση στους δρόμους. Το 2021, οδηγώντας ανασφάλιστο όχημα και χωρίς δίπλωμα, παρέσυρε και τραυμάτισε 57χρονο πεζό στην Αθήνα, παραβιάζοντας τον ερυθρό σηματοδότη. Σύμφωνα με το θύμα, ο αρσιβαρίστας επέδειξε απόλυτη αδιαφορία για την κατάσταση της υγείας του μετά το ατύχημα.

Η εμπλοκή στην υπόθεση της Μυρτούς

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 26χρονος ήταν εκείνος που λειτούργησε ως προμηθευτής, μεταφέροντας δύο φορές δόσεις κοκαΐνης στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Η μοιραία χρήση οδήγησε τη 19χρονη σε πνευμονικό οίδημα και ανακοπή, με τους κατηγορούμενους να επιλέγουν, κατά τις αρχές, την εγκατάλειψή της αντί για την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.